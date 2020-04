Reggio Calabria: opposizione di Palazzo San Giorgio: “DPI, Falcomatà dimentica la Polizia Municipale”

Il Sindaco Falcomatà non si smentisce mai, accecato dalla campagna elettorale dimentica ancora una volta il corpo di Polizia Municipale, negando loro la dotazione di DPI, come mascherine chirurgiche, guanti e tute di protezione individuale.

La denuncia della CISL FP di Reggio Calabria e del Coordinamento Regionale Polizie Locali Cisl non lascia spazio ad interpretazioni.

Al corpo di Polizia Municipale, inspiegabilmente, è stata negata la consegna di questi dispositivi nonostante vi fosse una determina dell’8 aprile scorso che vincolava l’Ente comune a consegnare i dispositivi a dipendenti comunali e corpo di polizia municipale.

Non vorremmo che quelle mascherine siano quelle consegnate ad altri cittadini, quale “dono del Sindaco”.

La consegna di mascherine come di ogni altro dispositivo di protezione non deve innestare alcuna sterile polemica, ma riteniamo sia doveroso che prima di tutto gli agenti della Polizia Municipale siano dotati degli strumenti necessari per la protezione della loro salute in un momento di così grave di emergenza sanitaria.

Quanto affermato dalla CISL è stato tra l’altro confermato dall’Assessore Zimbalatti che nel corso della seduta della Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal Consigliere Pizzimenti, tornatasi a riunire su stimolo di tutti i consiglieri di Opposizione nella giornata del 28 aprile, ha dato atto del fatto che le mascherine in uso oggi alla Polizia Municipale non siano state fornite dall’Amministrazione Comunale, ma siano frutto per lo più di donazioni. Si evidenzia tra l’altro che proprio la Commissione guidata dalla minoranza è stata la prima a riprendere i lavori. E’ indubbia l’importanza delle riunioni delle Commissioni ove vi è la rappresentanza di tutte le parti politiche, pertanto la ripresa è stata fortemente voluta dall’Opposizione, che visto il prolungarsi dell’inattività delle Commissioni (circa 40 gironi) ha sollecitato a più riprese, anche tramite lettera rivolta al Prefetto, l’avvio delle Commissioni in modalità digitale, così come previsto dalle nuove norme di legge per ristabilire il dialogo democratico a Palazzo San Giorgio.

Oggi chiediamo che il nostro corpo della Polizia Municipale sia dotato degli strumenti necessari per la tutela della loro salute e che non si perda l’occasione, tra l’altro, di assegnare una quota parte del materiale delle 30mila mascherine chirurgiche che sono state consegnate al Comune di Reggio Calabria da parte della Regione Calabria.

Non bastano i video e le parole, ma servono azioni concrete per chi oggi, in strada, si espone a forti rischi di sicurezza sanitaria.

Forza Italia: Mary Caracciolo (capogruppo), Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano,

Fratelli d’Italia: Antonio Pizzimenti (capogruppo), Luigi Dattola, Massimo Ripepi, Demetrio Marino,

Lega: Emiliano Imbalzano,

Gruppo Misto: Antonino Maiolino (capogruppo), Giuseppe D’Ascoli, Antonino Matalone e Nicola Paris