Studenti calabresi fuorisede: plauso di Ripepi e del Gruppo Consiliare FdI all’iniziativa dell’ On. Neri

Un accorato ringraziamento ai Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. A nome della Federazione di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana e del Gruppo Consiliare di Palazzo San Giorgio vogliamo applaudire all’iniziativa del consigliere regionale on. Giuseppe Neri e di tutti gli altri sostenitori, per aver proposto, finalmente, una soluzione pratica a sostegno dei calabresi studenti fuorisede. La Calabria, infatti, non poteva abbandonare a sé stessi i propri conterranei che, per motivi di studio e lavoro, hanno scelto di ottemperare al loro senso civico, rimanendo presso le regioni più colpite dall’epidemia. È doveroso, quindi, riconoscere la brillante intuizione dei consiglieri regionali in quota Fratelli d’Italia, per aver fatto approvare, appena ieri, un provvedimento a favore di studenti e lavoratori, e delle loro famiglie. L’istituzione di un fondo di 3 milioni con cui la Calabria si accolla bollette, affitti, abbonamenti, evidenzia il grande senso pratico di Fratelli d’Italia, che mai si tira indietro di fronte al bisogno dei cittadini italiani. Allo stesso modo va evidenziata la decisione di aumentare la dotazione del fondo a favore dell’artigianato calabrese, settore già profondamente penalizzato. Un input di 40 mila euro consente di dare respiro alle associazioni di categoria. I provvedimenti portati in aula dai consiglieri di Fratelli d’Italia hanno saputo coinvolgere e soprattutto convincere anche la minoranza. Va dato atto della lungimiranza del gruppo Fratelli d’Italia, che con questa iniziativa economica da seguito ad azioni di buona politica, sapendo interpretare in modo congruo il disagio dei cittadini.

Massimo Ripepi

Commissario FDI Federazione Città Metropolitana

Gruppo Consiliare FDI Palazzo San Giorgio