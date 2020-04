Confindustria. Di Stefano: non si riparte con un click, serve chiarezza

(DIRE) Roma, 30 Apr. – “Le nostre imprese hanno patito e richiesto subito una programmazione puntuale delle riaperture, in questo periodo sono state date informazioni frammentate e insufficienti. Ora il 4 Maggio ripartirà la manifattura: vogliamo indicazioni chiare per riprogrammare le nostre aziende che non si riattivano con un click, occorre dare certezza a tutta la filiera e organizzare la ripartenza”. Lo dice Riccardo Di Stefano, imprenditore palermitano intervistato dall’agenzia Dire, in corsa per la presidenza dei Giovani di Confindustria nell’assemblea che si terrà il 26 Giugno. (Lum/ Dire) 18:33 30-04-20