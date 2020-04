Fase 2. Regimenti (Lega): “Governo confuso e cittadini senza certezze”

“Chiediamo al Governo misure e tempi certi per la ripresa dell’Italia, che non può essere affidata a una politica lenta, approssimativa, incapace di essere davvero al servizio dei cittadini. La protesta della Lega nasce dall’indifferenza del Governo Conte alle tante nostre proposte, tutte bocciate, avanzate in questo periodo di emergenza sanitaria. Il momento è drammatico e il nostro Paese, nel tutelare l’aspetto sanitario, ha bisogno al tempo stesso di far ripartire il motore dell’economia, evitando fallimenti di imprese, licenziamenti in massa, chiusura di partite Iva, collasso del sistema turistico-alberghiero. Basta con le chiacchiere, i cittadini vogliono certezze e risposte concrete dal Governo”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, in merito alla protesta della Lega che ha ‘occupato’ in forma pacifica le aule di Camera e Senato per le ‘mancate risposte’ del Governo.