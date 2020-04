Incendio sottotetto a Galatro (RC)

Alle ore 21,30 del 29 Aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un sottotetto in via Regina Margherita a Galatro. La sala operativa ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Polistena e Palmi. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno subito attaccato l’incendio circoscrivendolo e contenendolo in modo da averne ragione in poco tempo, evitando così che lo stesso si propagasse agli appartamenti sottostanti. I danni sono stati limitati al materiale depositato, alle strutture dell’orditura secondaria del tetto e ai materiali di copertura.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64724