Pontedera (Pi). Detenzione e spaccio di stupefacenti. Arrestato

Comando Provinciale di Pisa – Pontedera (Pi) , 30/04/2020 11:51

A Pontedera (PI), i militari della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di contrasto alla spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 28enne. Più nel dettaglio, i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere 5 grammi di marijuana ad un soggetto del luogo. La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione, consentiva di rinvenire ulteriormente poco più di grammi 200 di analoga sostanza, una bilancina di precisione e la somma in contanti di € 750, ritenuta provento di attività di spaccio. Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari. Per eventuali approfondimenti.