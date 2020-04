Venezia, notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco

Nella serata di Mercoledì, poco prima delle 21:30, un incendio è scoppiato nei pressi del campo Sinti di via Vallenari a Mestre. Ad andare a fuoco è stata una roulotte che si trovava parcheggiata nei pressi del campo. I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno rapidamente domato l’incendio della roulotte, un vecchio mezzo che era isolato dagli altri lì presenti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato intervenuta con una pattuglia. Nella notte, invece, alle 2:15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Lodovico Ariosto a Santa Maria di Sala per l’incendio di 30 rotoballe depositate sotto un telone nel campo. I Vigili del Fuoco, arrivati da Mira e Mestre e dal distaccamento dei volontari di Mirano con due autopompe, due autobotti e dodici operatori, hanno lavorato fino alle 7 della mattina per spegnere e bonificare tutto il foraggio bruciato. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.

