ATAM: Fase 2, le nuove regole, gli orari e le corse in vigore dal 4 Maggio 2020

ATAM, si prepara alla “Fase 2” e per farlo vengono messe in atto tutta una serie di disposizioni che riguardano i Bus, gli autisti ed ovviamente gli utenti. Nell’ottica di massimizzare la sicurezza. A partire, quindi, da Lunedì 4 Maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, nell’ambito delle misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica, il servizio di linea sarà modificato con aumento delle corse a disposizione.

ATAM in linea con le indicazioni pervenute dagli Enti ed Autorità competenti, continua nel proprio piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avveniva abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico. Inoltre ha previsto delle misure per ciò che riguarda gli utenti ed i comportamenti da tenere sui mezzi e nelle aree di sosta dove vi è la salita e la discesa dai mezzi.

Nello specifico:

l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno.

i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avverrà secondo flussi separati: la salita da una porta e la discesa dall’altra porta; utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;

verrà garantito un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati siano in piedi o seduti.

N.B. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l’azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app

Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

Indossare OBBLIGATORIAMENTE una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

L’azienda vuole inoltre ricordare, che la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

Il servizio di linea verrà aggiornato secondo le corse e gli orari riportati nel prospetto a questo link:

http://www.atam.rc.it/cgi/uploads/news/706/file/Orari_servizi_ATAM_dal_04_05copia.pdf