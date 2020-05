GOM Reggio Calabria: screening per covid-19 su 294 soggetti, un contagiato

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 294 soggetti. Di questi, 1 è risultato positivo al test. I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 24: 22 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 44. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati dimessi 4 pazienti, è stato effettuato un ricovero ed un paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Malattie Infettive.

La Direzione augura buona Festa dei Lavoratori a tutti, specie a quanti – Forze dell’Ordine, personale sanitario e degli altri servizi essenziali – in questo difficile momento storico, continuano a svolgere il proprio dovere al servizio della comunità. Un pensiero speciale va ai dipendenti del G.O.M., in particolare a coloro i quali sono più direttamente impegnati nelle attività di diagnosi e cura del COVID-19. Si raccomanda, come sempre, a chiunque voglia chiedere informazioni, o in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. Si esorta, infine, tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.