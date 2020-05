Prato. Arrestati dai Carabinieri tre giovani rapinatori

Comando Provinciale di Prato – Prato , 01/05/2020 11:05

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Prato hanno eseguito tre ordinanze di applicazione di misura cautelare nei confronti di tre giovani, uno di Pistoia e gli altri due di Prato, che il 29 Febbraio scorso avevano perpetrato una rapina aggravata ai danni di due coetanei. Il fatto era accaduto nella pista ciclabile che costeggia il Bisenzio. I tre avevano affrontato le due vittime costringendole a farsi dare il denaro che avevano con se, bloccandoli ed eseguendo una vera e propria perquisizione. Uno di essi era arrivato a giustificare l’impossessamento del contante per la necessitò di acquistare della cocaina. Di fatto, invece, erano andati tutti insieme a spendere il magro bottino di 20 euro in un Pub del centro storico. Qui i Carabinieri del Nucleo Radiomobile li avevano rintracciati poco dopo, grazie alle precise descrizioni fornite dalle vittime ed a cui i militari hanno subito associato i tre ragazzi, ben conosciuti alle forze dell’ordine in ragione dei loro precedenti di Polizia.