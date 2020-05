Torino: brasiliana aggredisce il fidanzato durante una lite

I fatti accaduti in zona Centro

Nella tarda serata di martedì scorso gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato una cittadina brasiliana di 22 anni. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il suo fidanzato che, in seguito ad una violenta lite, era appena stato colpito dalla compagna con un collare di ferro per cani al volto ed al torace. Alla vista dei poliziotti, la ventiduenne da in escandescenze. Offese nei confronti degli operatori, lancio di oggetti, acqua versata sui dispositivi elettronici della vittima. La donna è ormai fuori controllo. Dopo una breve colluttazione ingaggiata con gli agenti e gli operatori sanitari giunti in ausilio, la giovane è stata arrestata per lesioni e resistenza a PU. Non nuova a questo tipo di episodi: la brasiliana, con precedenti specifici di Polizia, era già stata arrestata nel 2016 per resistenza a P.U.