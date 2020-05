Acquapendente (Vt). Aggredito mediatore culturale in un centro di accoglienza

Comando Provinciale di Viterbo – Acquapendente (Vt) , 02/05/2020 11:54

I Carabinieri della Stazione di Acquapendente, ieri nella giornata del 1 Maggio, sono dovuti intervenire in un centro di accoglienza per sedare una rissa, poiché due coniugi di origini nigeriane, senza apparenti motivi, hanno aggredito anche con l’utilizzo di un bastone, un mediatore culturale di origini senegalesi; immediato l’intervento dei Carabinieri della stazione, che sono riusciti in breve a portare la calma ed a bloccare i responsabili della rissa, che sono stati entrambi condotti in caserma e denunciati per lesioni aggravate in concorso.