Creta. Terremoto di 6,6 gradi della scala Richter e conseguente allerta tsunami

Forte scossa di terremoto registrata questo pomeriggio intorno alle 15.50 a largo delle coste dell’Isola di Creta. La magnitudo dell’evento sismica è stata di 6,6 gradi della scala Richter. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 55 km di fronte la città di Ierapetra, nel sud dell’isola, di Creta. Fortunatamente il Governo di Atene non si segnala vittime è però stata diramata, dal CAT-INGV, un’allerta tsunami di livello rosso (Watch) per l’isola di Creta, stessa allerta ma di colore arancione (Advisory) per altre regioni della Grecia, per la Turchia, la Libia e l’Egitto.

FR