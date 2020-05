(DIRE) Roma, 2 Mag. – “Chi dice che a Settembre si possano assumere docenti con un concorso per titoli sta mentendo spudoratamente. Se abbiamo impiegato 5 mesi dal decreto scuola per bandire concorsi che sono attesi da anni da precari e neolaureati, se noi cambiassimo le norme a Settembre non assumeremmo nessuno”. Lo dice la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Maria Latella su SkyTg24. (Lum/ Dire) 16:29