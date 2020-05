Torino: 3 arresti nei pressi della Questura per rissa aggravata dall’uso di armi

Uno dei partecipanti è stato anche azzannato da un cane di grossa taglia

Rissa domenica scorsa, provvidenzialmente sedata da personale della Squadra Volante: erano le 18 e 40 circa quando una pattuglia in transito su via Cernaia, quasi altezza della stazione Porta Susa, nota correre, sotto il porticato dell’ex palazzo Rai, due persone e dietro a loro un terzo uomo, armato di una sbarra di ferro, che libera un pastore tedesco al loro inseguimento. Il cane raggiunge uno dei due, un trentasettenne di origine croata, e lo azzanna; questi, nonostante l’aggressione, colpisce a calci e pugni la persona a lui vicina, un romeno di 37 anni; il pronto intervento degli agenti fa sì che il cittadino croato non riporto lesioni gravi, ma guaribili in 5 giorni s.c. Il proprietario dell’animale, un cittadino italiano di 53 anni, con numerosi pregiudizi di polizia, è stato disarmato della spranga ed invitato immediatamente a calmare il pastore tedesco ed a trattenerlo. Sembra che il litigio fra i tre fosse nato pochi istanti prima, per futili motivi. La spranga è stata recuperata dagli operatori e sottoposta a sequestro, il cane affidato alla moglie del proprietario. I tre corissanti sono stati tratti in arresto per rissa in concorso e contestualmente sanzionati per aver violato le misure previste per la prevenzione della diffusione del Covid19. (foto di repertorio)