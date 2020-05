Trieste, recuperato un pappagallo

Il 1 Maggio poco dopo le ore 11.00, i Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti per il recupero di un pappagallo fuggito probabilmente da un’abitazione. Il volatile è stato visto sopra un’impalcatura in piazza Garibaldi. La squadra, giunta sul posto, ha individuato e recuperato il pappagallo che, dopo essere stato trasportato in un luogo sicuro, è stato affidato all’Enpa, in attesa che l’eventuale proprietario vada a riprenderlo.

