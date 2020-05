Monza, scoperto bar aperto nonostante i divieti dove si spacciavano sostanze stupefacenti. Arrestato un 40enne

La Polizia di Stato di Monza nel tardo pomeriggio del 1 Maggio ha proceduto all’arresto di un uomo in zona viale Libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. Veniva infatti segnalato un bar in quella zona che aveva la serranda alzata a metà e che era frequentato da avventori. Gli agenti delle Volanti della Questura di Monza e della Brianza giunti nei pressi del locale hanno visto nei paraggi dello stesso alcuni noti tossicodipendenti. Verso le ore 18.00 veniva effettuato un controllo all’interno del locale. Il barista, un uomo con precedenti specifici per spaccio, alla vista dei poliziotti si mostrava agitato ed impacciato e gettava un involucro di carta stagnola contenente polvere bianca (che poi si è rilevata essere farina) nell’immondizia. L’atteggiamento ed i precedenti penali dell’uomo spingevano gli operatori ad approfondire il controllo effettuando una perquisizione del locale che veniva poi estesa all’automobile dell’uomo. La perquisizione consentiva di rinvenire 160 grammi di cocaina nascosta in parte nella piccola cucina annessa al bar ed in parte nella copertura del cambio all’interno dell’abitacolo dell’auto, una bilancia di precisione per suddividere le dosi, circa 20.000 euro in contanti in banconote da 100 e 50 euro. Tratto in arresto, veniva processato per direttissima ieri mattina e posto agli arresti domiciliari. Il denaro, lo stupefacente e l’attrezzatura venivano sequestrati. Il barista ha attribuito il gesto alla necessità di far fronte ai debiti accumulati nel periodo di lockdown.