INDAGINI IN CORSO (DIRE) Roma, 3 Maggio – Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nei pressi della foce del Tevere in via dell’Idroscalo, sugli scogli adiacenti i capannoni Ricciardi dietro il porto turistico. Sul posto la Polizia di Stato e il 118. Indagini in corso. (Ago/ Dire) 15:33 03-05-20