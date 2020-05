Coronavirus. Roma, con fase 2 a Villa Borghese è quasi “pienone”

(DIRE) Roma, 4 Mag. – Non se lo sono fatti ripetere due volte i romani. Al primo giorno di apertura dei parchi, previsto nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, se non si puo’ ancora parlare di assalto poco ci manca. A Villa Borghese, una delle piu’ rappresentative della Capitale, complice anche una calda e soleggiata mattinata primaverile, si sono riversati in tanti: mamme e papa’ con passeggini, bambini e adulti in bicicletta, runner (ormai una costante di ogni fase dell’era Covid), persone a passeggio con e senza cani, con questi ultimi che per pochi istanti spariscono alla vista a causa dell’erba molto alta in alcuni tratti. Dalla cosiddetta ‘valle dei cani’ al laghetto, passando per la Galleria Borghese, piazza di Siena, fino al Pincio e’ un continuo via vai che si incrementa con il passare delle ore. Poche le mascherine ma il distanziamento di un metro e’ abbastanza rispettato, grazie anche alla scarsa presenza di gruppi con piu’ di due persone. Infine, al rumore degli zoccoli dei cavalli dei Carabinieri di ronda e’ alternato quello del barrito degli elefanti del Bioparco, almeno loro, ancora sottoposti alla solitudine forzata. (Uct/ Dire) 12:04