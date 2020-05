Novara, tratto in salvo un ragazzo caduto in un canale

Verso le 14.00 del 3 Maggio, i Vigili del Fuoco della sede centrale, con mezzi ed attrezzature fluviali, sono intervenuti in zona Bicocca, lungo il canale Quintino Sella per soccorrere una persona. La squadra, giunta sul posto, ha individuato un ragazzo aggrappato ad un cespuglio di fortuna lungo la riva. L’uomo, che teneva il suo cane sotto braccio, era allo stremo delle forze dopo aver percorso 300 mt in acqua. I Vigili del Fuoco hanno recuperato entrambi e dopo averli portati in un luogo sicuro, il ragazzo è stato affidato ai sanitari.

