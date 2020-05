Palermo, incendio di macchia mediterranea sul Monte Catalfano a Bagheria

Da ieri pomeriggio brucia il monte Catalfano, tra Santa Flavia e Bagheria, molti ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti dalle fiamme. L’incendio, alimentato dal forte vento, si è diffuso rapidamente, raggiungendo anche altezze non raggiungibili dal personale a terra. Per spegnere l’incendio, oltre alle numerose squadre di Vigili del fuoco intervenute, da questa mattina sono all’opera o Canadair che, dalle prime luci dell’alba, stanno effettuando diversi lanci per domare le fiamme.

