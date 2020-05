Togo. Il Presidente Gnassingbe’ Presidente per la quarta volta

Ieri il giuramento solenne, l’oppositore: è un giorno triste

(DIRE) Roma, 4 Mag. – Faure Gnassingbe’ ha prestato giuramento solenne sulla costituzione, insediandosi cosi’ ufficialmente alla presidenza del Togo per la quarta volta consecutiva.

Le elezioni si sono svolte a febbraio, dopo l’approvazione di una riforma della costituzione che fissa a due il limite dei mandati presidenziali di durata quinquennale. La disposizione tuttavia non e’ retroattiva pertanto Gnassingbe’, al potere dal 2005, ha potuto candidarsi nuovamente.

Gabriel Agbe’yome Kodjo, il candidato giunto secondo allo scrutinio, in questi mesi ha contestato la vittoria del capo di Stato uscente denunciando brogli. Ieri mattina, poco prima della cerimonia a Lome’, su Twitter ha commentato: “Oggi e’ un triste giorno per i togolesi che continuano la loro via crucis nonostante la ferma volonta’ di costruirsi un nuovo cammino”.

Il neoeletto presidente, durante il suo discorso di insediamento ha assicurato che governera’ “nell’interesse generale e nel rispetto dei diritti umani e delle persone”.

Gnassingbe’ si e’ detto pronto a “consacrare tutte le mie energie per lo sviluppo del bene comune, della pace e dell’unita’ nazionale”.

Poco dopo il discorso, il presidente della Corte costituzionale, Abdou Assouma, ha scoraggiato ogni tentativo di mettere nuovamente in discussione i risultati delle elezioni.