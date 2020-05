(DIRE) Roma, 5 Maggio – “Fino ad ora abbiamo distribuito 3,7 milioni di tamponi e provette, nelle prossime settimane ne saranno distribuiti altri 5 milioni”. Lo dice il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in audizione in Commissione Trasporti alla Camera sull’applicazione per il tracciamento dei contatti. (Sor/Dire) 21:10 05-05-20