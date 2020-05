Energia. Nominati il nuovo presidente ed il comitato di gestione della CSEA

Cassa per i servizi energetici ed ambientali

(DIRE) Roma, 5 Maggio – Il Collegio di ARERA, in base alla normativa vigente e allo Statuto della Cassa per i Servizi Energetici e ambientali (CSEA) – d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – ha nominato l’Avv. Giandomenico Manzo nuovo Presidente della CSEA e il dott. Fabio Cantale e la dott.ssa Loredana Ruggieri Componenti del comitato di gestione della CSEA. Gli incarichi avranno durata triennale. Per l’espletamento dell’incarico l’Avv. Giandomenico Manzo, dirigente dell’ARERA, viene collocato fuori ruolo. Con queste nomine si interrompe la fase commissariale della CSEA avviata a seguito delle dimissioni del precedente Presidente e di un Componente del comitato di gestione. (Vid/ Dire) 18:10 05-05-20