Coronavirus. Conte: In sicurezza possibile anticipare parrucchieri o teatri

Conosciute le soglie di allarme si potrà studiare anticipazione per aree

(DIRE) Roma, 6 Mag. – “In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attivita’, si potra’ decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano nella quale sottolinea che una volta definite “le soglie di allarme, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attivita’ con differenziazioni geografiche”. (Rai/ Dire)