Genova. Parenti vittime: nome nuovo ponte sia scelto da cittadini

Possetti: ‘Sia di ricordo e di monito per la tragedia’

(DIRE) Genova, 6 Mag. – Il nome del nuovo ponte di Genova “dovrebbero deciderlo i cittadini, anche con il nostro contributo. Forse un nome che sia di ricordo e monito a quanto avvenuto sarebbe opportuno”. Cosi’, in una lunga lettera, Egle Possetti, presidente del comitato “Ricordo vittime di ponte Morandi”, sull’approvazione da parte del consiglio comunale di Genova di un ordine del giorno che impegna la struttura commissariale a valutare l’intitolazione del nuovo viadotto a Niccolo’ Paganini, come proposto dal Movimento 5 Stelle. “Penso che in ogni caso- prosegue Possetti- avra’ comunque il nome che i cittadini gli daranno, come avvenne per il vecchio ponte anche se sulla carta ne troveremo un altro”. Il “ponte Morandi”, infatti, chiamato cosi’ dal nome del suo progettista, sulle carte appariva ufficialmente con la denominazione di “viadotto Polcevera” e per molti genovesi e abitanti della Valpolcevera era anche noto come “ponte di Brooklyn”. (Sid/ Dire) 11:58