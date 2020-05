Napoli, recuperato un autocarro caduto in mare

Il 5 Maggio, intorno alle 6.00 i sommozzatori, con la collaborazione di una squadra di terra con l’autogru, sono intervenuti per recuperare un autocarro caduto nelle acque prospicenti il molo Silvio del circolo canottieri. L’autista è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorritori. In un’ora i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e successivamente recuperato il mezzo. Al termine dell’intervento è stato riaperto il porto.

