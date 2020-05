Coronavirus. Salvini: per imprese 150 mld con BOT garantiti BCE

(DIRE) Firenze, 7 Mag. – “Se vogliamo dare soldi a fondo perduto alle imprese l’unica è emettere 150 miliardi di titoli del tesoro in più garantiti dalla BCE, altrimenti stiamo facendo discorsi… “. Lo afferma, nel corso di una diretta Facebook con le categorie economiche toscane organizzata dalla eurodeputata del Carroccio Susanna Ceccardi, il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini. “La piccola Svezia- aggiunge commentando la gestione dell’emergenza Coronavirus – ha messo in liquidità 30 miliardi subito, come se da noi fossero stati messi in circolazione 180 miliardi non di prestiti, ma di sovvenzioni a fondo perduto. È questo che chiediamo”. Secondo Salvini “se non si vuole lo scontro sociale l’unico modo e’ mettere soldi velocemente. E sopra a tutto – aggiunge – c’e’ una scelta di campo fra libertà di impresa e la burocrazia e lo statalismo. Sento in questi ore discorsi che parlano solo di assistenza, quindi reddito di emergenza, ammortizzatori sociali”. Il problema, avverte, “è che se non aiutiamo il settore produttivo fra un po’ i redditi di sussistenza non li paga più nessuno”. (Cap/ Dire) 19:34 07-05-20