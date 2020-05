Coronavirus. Salvini: Ristoratori multati, bandiere rosse invece no

Aiuteremo tutti coloro che vogliono fare ricorso, gratuitamente

Roma, 7 Mag. – “Siamo gia’ stati contattati per fare ricorso contro le multe” ai ristoratori e altri scesi in piazza in varie regioni chiedendo la riapertura, e “noi aiuteremo tutti coloro che vogliono fare ricorso, gratuitamente”. Infatti “riteniamo immorale e illegale punire chi chiede solo di tornare a lavorare”. Infatti “non vorrei tornare ai simpatici cortei con bandiere rosse per il 25 aprile che non mi sembra abbiano avuto identico trattamento”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in una diretta Facebook. (Ran/Dire) 12:22