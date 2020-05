Foggia. Furto di animali in una casa rurale

In data 4 Maggio u. s. Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori sono intervenuti su richiesta della sala operativa presso una casa di campagna in via Trinitapoli per furto. Sul posto i poliziotti insieme al proprietario, verificavano che nell’abitazione erano entrati dei ladri ed avevano messo tutto a soqquadro, senza però asportare nulla. Da una verifica più approfondita il proprietario si accorgeva che da una casetta di legno posta all’esterno della casa, erano stati portati via dai malfattori un coniglio ed un cucciolo di pastore tedesco. La casa era dotata di impianto di videosorveglianza e attraverso la visione delle immagini gli Agenti riconoscevano uno degli autori del furto, in un foggiano pregiudicato di 42 anni. Il predetto veniva pertanto denunciato in stato di libertà in concorso con altri due soggetti in via di identificazione per il reato di furto aggravato.