“Riparti Calabria”, l’On. Cannizzaro: “bene Jole Santelli, giusto ripartire dal lavoro”

“Apprezzo molto il programma ‘Riparti Calabria’ lanciato stamattina dal governatore Jole Santelli, ulteriore testimonianza di quanto il nuovo corso Regionale stia lavorando con particolare attenzione alle esigenze della Calabria”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “Lo stanziamento di 120 milioni di euro, a fondo perduto di cui 40 milioni per le piccole imprese con un contributo per chi ha chiuso a causa del lockdown e 80 milioni per sussidi legati ad ogni lavoratore, è il primo presupposto per pianificare il rilancio della nostra Regione dopo questa drammatica crisi, a fronte delle misure previste dal Governo che si sono dimostrate fin qui inefficaci. Apprezzo molto che il neo-governatore Santelli continua a far parlare i fatti, agendo con serietà e annunciando i provvedimenti soltanto dopo averli realizzati, e nel merito delle questioni ha dimostrato ancora una volta di centrare il vero punto focale, cioè il lavoro. E’ fondamentale ripartire dal lavoro, aiutare le piccole aziende e imprese che sono l’anima della Calabria: è soltanto da lì che ripartirà la nostra economia, e rispetto all’assistenzialismo, bisogna premiare e sostenere chi produce. Da oggi in Calabria ogni tre dipendenti di un’azienda ce ne sarà uno sostenuto dalla Regione: è una forma di sussidio molto importante per gli imprenditori in difficoltà, ma impegnati a combattere con grinta ed entusiasmo a non farsi sopraffare dalla crisi e a continuare ad investire nella nostra terra” conclude Cannizzaro.