DL Rilancio. Bozza: buono 70% su acquisto bici e monopattini fino a 500 euro

(DIRE) Roma, 8 Mag. – Per chi risiede nelle citta’ metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti potrebbe arrivare “un buono mobilita’ di importo pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonche’ di veicoli per la mobilita’ personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilita’ condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”. Lo prevede la bozza del dl rilancio con le proposte dei ministeri. “A tal fine, vengono destinate le risorse gia’ previste per il 2020 per il buono mobilita’, cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro provenienti dalla quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, si legge. (Lum/ Dire) 18:42