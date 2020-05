Il mondo delle biotecnologie italiane incontra le scuole

L’Associazione Nazionale Biotecnologi italiani (ANBI), in collaborazione con Conferenza Permanente dei Corsi di Studio in Biotecnologie e Assobiotec, promuove l’evento di orientamento per gli studenti delle scuole superiori dedicato al mondo delle biotecnologie: “Biotecnologie? Perchè sì!”

Fino al 15 Maggio, sono aperte le pre-iscrizioni delle classi tramite i DOCENTI che intendono far partecipare i propri studenti all’iniziativa. Dal 15 al 29 Maggio si apriranno le iscrizioni direttamente per gli studenti.

Il link per la pre-iscrizione: https://biotechascuola.eventbrite.it

Davide Ederle, Presidente ANBI: “L’Italia ha un settore biotecnologico tra i primi in Europa, ha inoltre università che sfornano professionisti di eccellenza che, anche in situazioni come quella attuale, svolgono un ruolo chiave per un futuro sostenibile. Con questa iniziativa vogliamo raccontare ai ragazzi delle scuole superiori tutto questo e far venire loro la voglia di diventare anch’essi protagonisti di questa rivoluzione che sta cambiando, nel mondo, il modo di fare le cose in tutti i settori.”