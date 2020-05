Padova, perdita di gas naturale liquefatto dal serbatoio di una motrice

Nella tarda mattinata dell’8 Maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la perdita di gas naturale liquefatto (GNL) dal serbatoio della motrice di un autotreno. Sul posto è arrivata la prima partenza della sede centrale, supportata dal funzionario di servizio e dal personale del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) di Venezia. I Vigili del Fuoco, non potendo intervenire sulla perdita, hanno effettuatolo lo scarico in candela del gas, monitorando con l’apposita strumentazione sia il vento che la concentrazione del GNL nell’aria.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64866