Milano. Polizia arresta 3 spacciatori in Zona Scalo Romana

La Polizia di Stato arresta 3 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella zona di competenza del Commissariato Scalo Romana. Nel corso dei servizi volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Scalo Romana in meno di 24 ore hanno arrestato 2 spacciatori. Un altro spacciatore era stato già arrestato martedì scorso. Venerdì, nel primo pomeriggio, in via Dei Cinquecento, gli agenti hanno tratto in arresto un uomo marocchino di 38 anni, il quale svolgeva la sua attività di spaccio all’interno del suo appartamento. Nel corso di un servizio di appostamento all’ingresso di un condominio, gli agenti hanno fermato un acquirente italiano 48enne che aveva appena acquistato sostanza stupefacente. Lo stesso ha consegnato un involucro contenente 0,4 grammi di cocaina appena acquistata e ha indicato l’appartamento del suo fornitore, il cittadino marocchino. Nella sua abitazione gli agenti, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto oltre 100 grammi di hashish, 6 involucri contenenti 3,4 grammi di cocaina e la somma di 2950 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Sempre, venerdì, nel tardo pomeriggio, gli stessi poliziotti della squadra investigativa, in via Costantino Baroni, hanno arrestato un italiano di 40 anni, pluripregiudicato per numerosi reati inerenti allo spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso svolgeva l’attività di spaccio all’interno della sua abitazione, dove è stato tratto in arresto a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione, di 12 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. Sulla sua attività erano giunte diverse segnalazioni. Un terzo arresto per droga era stato operato, sempre dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato Scalo Romana, martedì scorso, nei confronti di un giovane marocchino, 21enne, fermato a Corsico, a bordo di un taxi, con una valigia contenente, oltre a capi di abbigliamento, un involucro con 200 grammi di eroina.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945eb6c977f0e5e087970615