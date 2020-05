Silvia Romano. Moalimuu (FESOJ): trattativa segreta con Al Shabaab

Segretario Federazione Giornalisti Somali: ruolo mediatori locali

(DIRE) Roma, 9 Mag. – Silvia Romano è stata liberata grazie a un negoziato segreto condotto dall’intelligence italiana con mediatori locali in contatto con il gruppo islamista Al Shabaab: così all’agenzia Dire Mohamed Moalimuu, segretario generale della Federazione dei giornalisti somali (Fesoj). Secondo Maolimuu, “c’e’ stata una trattativa segreta che si è avvalsa di mediatori locali in contatto con il gruppo islamista Al Shabaab”. La volontaria, sottolinea il cronista, era stata portata dalla contea keniana di Kilifi dove era stata sequestrata il 20 novembre 2018 in un’area della Somalia sotto il controllo dei ribelli, in lotta contro il governo di Mogadiscio. (Vig/Dire) 19:41 09-05-20