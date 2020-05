Tar Calabria, Cannizzaro: “Governo di comunisti sta affossando una Regione che era ripartita in sicurezza per meri interessi politici”

“La Regione Sardegna, dallo scorso 4 Maggio, consente la celebrazione delle messe con i fedeli nelle chiese. Le Regioni Toscana, Lazio e Sicilia hanno riaperto i cimiteri già da una settimana, in tutti i casi con ordinanze più liberali rispetto al DPCM del Governo che invece aveva prorogato queste chiusure. Non capisco perchè solo alla Calabria non è stato consentito di tornare a lavorare, con il ricorso al Tar e polemiche enormi contro la scelta della Regione di consentire in piena sicurezza a bar e pizzerie di servire i clienti nei tavoli all’aperto”. Lo dichiara, tramite una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “La Calabria ha azzerato i contagi da ormai 20 giorni, e c’è tanta voglia di ripartire. I ristoratori e i consumatori hanno partecipato all’udienza affianco alla Regione, vogliono lavorare, vogliono produrre, vogliono riappropriarsi di dignità e libertà negate da mesi. Perchè negarlo? Perchè proprio alla Calabria? E’ paradossale negare i tavoli all’aperto qui che abbiamo già trenta gradi e splende il sole, mentre i locali sono aperti e chiunque prende da mangiare e lo consuma all’aperto, nelle panchine pubbliche o sul marciapiede. I calabresi stanno pagando sulla loro pelle la battaglia ideologica e politica del Governo PD-M5S. Che per quest’emergenza ne ha combinate di tutti i colori, dapprima ha sottovalutato, non ha avuto il coraggio di chiudere al Nord quando andava fatto, poi ha consentito a migliaia di persone di muoversi dal focolaio verso il Sud provocando l’arrivo del virus anche nel meridione, e adesso blocca i territori che vogliono ripartire ma al tempo stesso non prevede aiuti efficaci per i lavoratori che a metà maggio aspettano ancora i soldi di marzo. Cosa succederà a bar e pizzerie che da dieci giorni avevano riaperto, acquistando merce, pagando i dipendenti? E’ una follia dei comunisti e sono convinto che i calabresi se ne ricorderanno quando si tornerà a votare: adesso è palese chi sono i veri nemici di questa terra” conclude Cannizzaro.