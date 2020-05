Milano: durante la rapina in farmacia perde il cellulare e rientra per recuperarlo. Arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo egiziano di 24 anni resosi responsabile di una rapina aggravata, ai danni di una farmacia in via Saponaro. Sabato, nel tardo pomeriggio, l’uomo con volto coperto è entrato in una farmacia in via Saponaro, ha simulato il possesso di un’arma all’interno della felpa e si è fatto consegnare dalla farmacista 260 euro per poi darsi alla fuga. Durante la rapina tuttavia il malvivente ha perso il suo telefono cellulare e poco dopo, con un abbigliamento diverso, è ritornato sul luogo della rapina nel tentativo di recuperarlo, ma in quel frangente gli agenti delle Volanti del Commissariato di Scalo Romana, coadiuvati dai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale, lo hanno tratto in arresto.