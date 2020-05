Milano. Polizia arresta 4 stranieri per rissa aggravata

Nel tardo pomeriggio di sabato in via Ornato, nelle adiacenze capolinea tram nr. 4, gli agenti delle volanti del Commissariato di Greco Turro hanno tratto in arresto 4 cittadini stranieri di cui 3 comunitari (2 Polacchi e 1 Rumena) ed 1 extracomunitario (Equador) per rissa aggravata dall’uso di bottiglie di vetro ed oggetti contundenti. Nella circostanza, un cittadino italiano che era sceso in strada per fermare i rissanti che stavano danneggiando la propria autovettura, è stato aggredito dai predetti riportando lievi contusioni. I quattro stranieri, tutti senza fissa dimora, sono stati associati alle camere di sicurezza in attesa della Direttissima. (foto di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945eb7de015a8b2966803109