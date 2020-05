Il referente di Donald Trump della task force anti-coronavirus negli Stati Uniti, il virologo Anthony Fauci, si è messo in autoisolamento per 14 giorni dopo essere stato in contatto con un soggetto dello staff della Casa Bianca risultato positivo al test del covid-19. E’ il terzo caso, dall’inizio dell’emergenza negli USA, tra gli esperti della task force del Presidente, che va in quarantena. Del contatto, definito a basso rischio e dell’isolamento è stato lo stesso Fauci a rendere informati i media tramite la CNN.

