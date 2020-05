Maschere facciali obbligatorie sui voli da e per l’India. Probabilmente riprenderà i voli nazionali questa settimana

“I tempi stanno cambiando! ”Ha twittato il Ministro indiano per l’aviazione civile dell’Unione Hardh Singh Puri insieme a una foto del volo di rimpatrio di Air India di sabato da Singapore a Mumbai, in India. Per evitare la diffusione del coronavirus, ai passeggeri viene richiesto di indossare una maschera e uno scudo facciale mentre l’equipaggio di cabina cammina intorno all’aeromobile in tuta ignifuga. Ogni passeggero riceverà una custodia con due maschere e un disinfettante per le mani, i pasti freddi e l’acqua verranno posti sui sedili prima dell’imbarco se i voli durano più di due ore. Le ultime tre file rimarranno vuote nel caso in cui qualcuno mostri segni di malattia.Se tutto procede secondo i piani, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’India riprenderà le operazioni di volo nazionali entro il 15 maggio, ha confermato Puri a Outlook Magazine .

c.s. – Sportello dei Diritti