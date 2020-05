Africa. Diga sul Nilo, l’Etiopia va avanti anche senza un accordo

Il Premier Abiy Ahmed: Il riempimento dell’invaso da Luglio

(DIRE) Roma, 12 Mag. – Il governo dell’Etiopia ha annunciato che il progetto della diga sul fiume Nilo in costruzione dal 2011 e’ stato completato per oltre due terzi, e che per luglio e’ previsto l’inizio delle operazioni di riempimento del bacino idrico. La costruzione dell’opera e’ al centro di una disputa con l’Egitto e il Sudan: soprattutto Il Cairo, che dipende per il 90 per cento dal Nilo azzurro per i suoi rifornimenti di acqua, teme che la diga possa provocare una diminuzione della capacita’ del fiume sul suo territorio. Il primo ministro di Addis Abeba, Abiy Ahmed, ha annunciato l’intenzione di voler iniziare a riempire il bacino a luglio anche in assenza di un accordo con gli altri due Paesi coinvolti al termine di una riunione con funzionari dell’esercito che si e’ tenuta ieri. La Grand Ethiopia Renaissance Dam, questo il nome del progetto, e’ situata nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz e una volta ultimata sara’ la piu’ grande diga idroelettrica dell’Africa. Il costo stimato dell’opera e’ di circa 4 miliardi di dollari. (Est/ Dire) 18:42