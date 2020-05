Roma, 13 Mag. – Chi investe nel capitale sociale di una o piu’ imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro potra’ contare in una detassazione del 30 per cento. La Cdp, invece, tramite il piano ‘Patrimonio destinato’, interverra’ per sostenere la patrimonializzazione e il rilancio delle aziende che fatturano piu’ di 50 milioni di euro. E’ quanto emerge dall’ultima bozza del decreto rilancio. (Lum/ Dire) 18:22