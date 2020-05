Donne. Istat: Chiede aiuto per violenza e stalking il 30,7%

6 Chiamate su 10 tra le ore 9 e le 17

(DIRE) Roma, 13 Mag. – Le chiamate motivate da una richiesta di aiuto per violenza subita ammontano a 1.543, ma si chiama anche per avere informazioni sul servizio 1522 (28,3%), o per manifestare altre situazioni di disagio diverse dalla violenza (17,1%). Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Violenza di genere al tempo del Covid-19: le chiamate al numero verde 1522’. Nel 60,6% dei casi le chiamate arrivano tra le 9 e le 17; quelle durante la notte e la mattina presto, solitamente in numero minore, hanno raggiunto il 17,5% durante il lockdown. (Vid/ Dire) 11:33