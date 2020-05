Libano. Aumentano contagi da Covid-19, reintrodotte restrizioni

(DIRE) Roma, 13 Mag. – Il governo del Libano ha imposto nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19, dopo averle parzialmente allentate il 27 Aprile: da sabato sono stati infatti registrati 109 nuovi casi confermati dopo che dalla fine di aprile non erano piu’ stati rilevati nuovi contagi. La limitazioni sono previste fino a lunedi’ prossimo. Verrano nuovamente chiusi caffe’, ristoranti e altre attivita’ commerciali non essenziali, mentre saranno vietati assembramenti e visite ad amici. Secondo la stampa locale, la nuova ondata di contagi potrebbe essere dovuta anche al rientro di molti dei milioni di libanesi che vivono all’estero, velatamente accusati di non avere sempre rispettato le misure di quarantena loro imposte. Il provvedimento del governo arriva in giorni caratterizzati dalla ripresa di manifestazioni di piazza in tutto il Paese contro la risposta del governo alla crisi economica. Stando ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), i casi confermati di Covid-19 nel Paese sono 870. Almeno 26 i decessi. (Est/ Dire) 10:46