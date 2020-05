Carmignano (Po). Droga: sorpreso con cocaina e hashish. Arrestato

Comando Provinciale di Prato – Carmignano (PO) , 14/05/2020 13:35

I Carabinieri della Stazione di Carmignano, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto al rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del virus “Covid19”, procedevano al controllo di un giovane sospetto che sostava nel parcheggio pubblico sito a lato della Chianti Banca a Carmignano. Il ragazzo 30enne, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di tre dosi di cocaina, 50 grammi di hashish e 300 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell’ attività di spaccio. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché sanzionato per il mancato rispetto delle restrizioni per il contrasto al “Covid 19”, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese.