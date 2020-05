Comune Milano. Sala: a Settembre dirò se mi ricandido

‘Non vorrei che questa stanchezza mi portasse a dire no…’

(DIRE) Milano, 14 Mag. – “Mi impongo di non pensarci perche’ sono molto stanco obiettivamente, fisicamente molto stanco. Non vorrei che questa stanchezza mi portasse a dire no, comunque e’ chiaro che a settembre dovro’ dire cosa voglio fare”. Insomma, ricandidatura ancora sospesa per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che, nel corso di una intervista rilasciata al blog @conoscounposto, ha spiegato che prima di prendere la decisione sara’ necessaria una riflessione in solitudine, come quella che fece prima di accettare la candidatura a sindaco, quando nel 2016 trascorse alcuni giorni sul cammino di Santiago. (Nim/ Dire) 19:22