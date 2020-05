Coronavirus. Campania, su 3.606 tamponi 15 nuovi casi

Al Cotugno di Napoli effettuati 828 test: uno solo positivo

(DIRE) Napoli, 14 Mag. – Sono 15 i nuovi casi positivi al Covid-19 su 3.606 tamponi effettuati oggi in Campania. Come riportato nel bollettino dell’unita’ di crisi della Regione, questo il dettaglio delle analisi: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 828 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 611 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 62 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 400 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 206 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 152 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 292 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale di Nola: sono stati esaminati 153 tamponi di cui 5 risultati positivi; – Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui nessuno risultato positivo;- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 55 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; – Laboratorio del Ceinge: sono stati esaminati 444 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Laboratorio Biogem sono stati esaminati 75 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta: sono stati esaminati 92 tamponi, nessuno dei quali positivo. Dall’inizio dell’emergenza in Campania sono stati effettuati 131.544 tamponi, i casi con esito positivo sono 4.654. (Cac/ Dire) 22:35 14-05-20