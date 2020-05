Pavia, autotreno finisce fuori strada a Robbio

I Vigili del Fuoco volontari di Robbio sono intervenuti, il 13 Maggio, in via Nicorvo, per un incidente stradale. Un autotreno è fuoriuscito dalla sede stradale andando ad abbattere un palo che sosteneva la linea elettrica che alimentava il comune. La squadra, giunta sul posto, ha messo in sicurezza l’area e, grazie al supporto dell’autogru, ha rimosso il mezzo pesante. L’attiva è valsa a ripristinare la fornitura della corrente elettrica.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64955