Prato. Pregiudicato marocchino teneva in casa una bicicletta rubata da 3.000 €. Denunciato per ricettazione

Ieri pomeriggio, alle ore 15.30 circa, personale della Polizia di Stato di Prato ha effettuato una perquisizione domiciliare presso un’abitazione sita a Prato, in zona San Paolo, dove risiedevano due nordafricani annoveranti precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria uno di essi, un ventiduenne marocchino regolarmente soggiornante, è stato trovato nella materiale disponibilità di una bicicletta MTB di ingente valore, pari a circa 3.000 euro, riposta nel terrazzino della casa, la quale, in base ad accertamenti effettuati dagli operatori, risultava essere stata rubata il 18 marzo scorso dal garage di un cinquantacinquenne italiano residente a Montemurlo, che aveva sporto formale denuncia del furto. La prosecuzione della perquisizione degli operatori della Squadra Mobile – Sez. IV “Antidroga e contrasto criminalità diffusa” e della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PASI, ha consentito di rinvenire e sequestrare modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish, pari a 0,38 grammi, e marijuana per 0,41 grammi, in merito alla quale l’altro nordafricano dimorante nella casa, anche lui un ventiduenne marocchino, straniero irregolare e sottoposto all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, ha dichiarato di farne uso abituale. Lo stesso è stato pertanto segnalato amministrativamente alla locale Prefettura quale assuntore di droghe, mentre il primo marocchino veniva denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione della predetta bicicletta, poi restituita al proprietario, fatto giungere all’uopo negli uffici di polizia.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Prato/articolo/23355ebd2e42293c4434488484